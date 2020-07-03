РИАМО - 3 июл. С начала 2020 года в Подмосковье сформировали девять единых теплоснабжающих организаций и 13 гарантирующих организаций, в регионе постепенно внедряется единая система тарифов на коммунальные услуги, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В 2020 году работа по снижению числа «дорогих» с точки зрения тарифа населенных пунктов продолжается, до конца года будет назначено 16 единых теплоснабжающих организаций, отвечающих за отопление, и 21 гарантирующая организация, ответственная за водоснабжение и водоотведение на территориях муниципалитетов», – сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Единые теплоснабжающие организации уже назначены в городских округах Дзержинский, Егорьевск, Котельники, Можайский, Мытищи, Протвино, Серебряные Пруды, Солнечногорск, Павловский Посад.

Гарантирующие организации сформировали в городских округах Дзержинский, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Ивантеевка, Лыткарино, Можайский, Одинцовский, Протвино, Рузский, Серебряные Пруды, Талдомский, Лосино-Петровский.

Создание реестра единых теплоснабжающих организаций позволяет контролировать тарификацию энергетических ресурсов, не допускать неоправданный рост тарифов. Объединение теплоснабжающих и водоснабжающих организаций дает ощутимый экономический эффект для жителей Подмосковья.

«Переход на систему единого поставщика ресурсов в первую очередь направлен на снижение тарифов на тепло и воду для всех жителей Подмосковья. Выравнивание тарифов будет происходить при этом поэтапно по округам, но так, чтобы люди одного городского округа чувствовали себя одинаково комфортно», - подчеркнул Самарин.

В 2019 году, когда в Московской области начали использовать практику единого тарифа, в регионе появилось 16 единых теплоснабжающих организаций и 14 гарантирующих организаций - по одной в каждом округе. Таким образом, было охвачено 24 городских округа.