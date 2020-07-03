РИАМО - 3 июл. Москомэкспертиза согласовала проект строительства производственного здания, контрольно-пропускного пункта и трансформаторной подстанции на площадке «Алабушево» в Зеленограде, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Технополис «Москва» является особой территорией, где размещаются инновационные промышленные производства и, где предусмотрены все необходимые коммуникации и условия.

«Мосгосэкспертиза уже согласовывала несколько проектов на территории особой экономической зоны, а недавно был утвержден еще один: на его базе будут реализовывать комплекс научно-исследовательских работ в части развития и применения ультрафиолетовых технологий для различных отраслей промышленности», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Производственный корпус будет разделен на две зоны: административно-бытовую и производственную. В корпусе разместят пространство для инженерно-технических работников, а также столовую, медицинский пункт и гардеробную. На первом этаже предполагается разместить тяжелое, металлообрабатывающее, гибочное и сварочное оборудование, а также оборудование для зачистки и обработки изделий, пост для проведения испытаний. Помимо этого, запланировано помещение компрессорной и складская зона.

Второй этаж будет приспособлен для хранения полуфабрикатов изделий и готовой продукции, проведения работ по промежуточной и окончательной сборке изделий, проверке и упаковке. В том числе проектом предусмотрены участки электромонтажной, приемосдаточных испытаний и упаковки, лаборатории гидравлических испытаний.

На третьем этаже организуют зону хранения, а также сборки изделий. Дополнительно сформируют помещения лабораторий, предназначенных для выборочной проверки поступающих комплектующих, разработки и тестирования новых видов продукции.