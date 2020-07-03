РИАМО - 3 июл. Плановые отключения электроэнергии возможно в городском округе Воскресенск с 6 по 11 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В это время на энергообъектах, обслуживаемых компанией «Мособлэнерго», будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей», - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется:

- 6 июля с 09:00 до 16:00, поселок Пески, расчистка охранных зон;

- 9 июля с 09:00 до 16:00, улицы Фабричная, 1-я и 2-я Фетровые, расчистка охранных зон;

- 10 июля с 09:00 до 16:00, улица Задорожная, расчистка охранных зон;

- 11 июля с 09:00 до 16:00, улицы Железнодорожная, Советская, расчистка охранных зон.