РИАМО - 3 июл. Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики рассматривает возможность разрешения выплат гражданам, работающим неполный рабочий день или в удаленной форме, по уходу за инвалидами, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В 2018 году Мособлдумой был принят закон, в соответствии с которым лица, ухаживающие за инвалидами I и II группы, получили право на получение ежемесячной денежной выплаты. Московская область стала первым субъектом, установившим подобную меру.

«Полноценный уход и работу на полный рабочий день совмещать практически невозможно, поэтому такая выплата необходима. Однако граждане, взявшие на себя заботу об инвалиде, могут столкнуться с потерей рабочего стажа. Кроме того, считаем, что необходимо дать им возможность подработки без потери выплат. Поэтому законопроектом предлагается дать им возможность совмещать уход с трудовой деятельностью на неполный рабочий день, не более 2 часов, или в дистанционной форме», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Получатель должен подходить под следующие требования - возраст от 18 до 65 лет, не работать, без инвалидности, жить в Московской области, не иметь медицинских противопоказаний и судимости, а также пройти обучение в «школе ухода».

Размер пособия равен двукратной величине прожиточного минимума – 19 320 рублей. В бюджете региона на 2020 год запланирована такая статья расходов на общую сумму почти 125 миллионов рублей.