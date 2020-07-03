РИАМО - 3 июл. Более 65 тысяч штрафных квитанций от ГИБДД оплатили клиенты «Почты России» в Подмосковье и Москве с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

В Москве через почтовые отделения было оплачено порядка 25 тысяч штрафных квитанций, в Московской области – свыше 40 тысяч.

«Жители области также могут погасить штраф на дому с помощью мобильного почтово-кассового аппарата. Клиент может оплатить штраф по факту получения письма ГИБДД прямо у почтальона. Для этого необходимо назвать номер счета либо предъявить квитанцию для считывания QR- или штрихкода», - говорится в сообщении.

Во всех отделениях почтовой связи Московского региона можно проверить наличие штрафа, предъявив водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства.

Благодаря тому, что «Почта России» работает через Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), информация об уплате денежных средств поступает в ГИБДД моментально.

«Почта России» предоставляет клиентам сервис электронных заказных писем, который позволяет подписаться на получение штрафов в режиме онлайн. В таком случае штрафы будут приходить не в бумажном виде, а в личный кабинет на сайтах zakaznoe.pochta.ru или gosuslugi.ru. Информация будет идентична той, что присылается в бумажном формате.