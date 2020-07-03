РИАМО - 3 июл. Из-за закрытия Сокольнической линии метро на юго-западе столицы ограничат движение транспорта 4 июля, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Перекрытия связаны с закрытием станций станций «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии.

«Для перевозки пассажиров закрытых станций метро будет обеспечен приоритет наземного городского транспорта. Для беспрепятственного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области ЦОДД обеспечит бесперебойную работу 7,8 километра выделенных (полос - ред.), часть из них будет физически обособлена», - говорится в сообщении.

Вся информация об ограничениях уже передана в навигационные сервисы, маршруты будут строиться с их учетом. Кроме того, на электронных табло на подъездах в зоны перекрытий появится соответствующая информация.

Ситуационный центр ЦОДД будет непрерывно следить за дорожной обстановкой в районе закрытых станций метро и при необходимости принимать меры, чтобы компенсационные маршруты шли без задержек.

Также в зоне ограничений будет работать дорожный патруль ЦОДД, регулировать движения, информировать водителей об изменениях организации движения.