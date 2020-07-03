РИАМО - 3 июл. 27-летний подозреваемый заключен под стражу за покушение на изнасилование 26-летней женщины в подъезде жилого дома в Москве, сообщила РИАМО в пятницу старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Она уточнила, что инцидент произошел 1 июля в подъезде жилого дома по улице Профсоюзной в Москве.

«Мужчина не довел преступление до конца, так как потерпевшая оказала активное сопротивление и успела подняться на свой этаж и закрыть входную дверь в квартиру», - сообщила Иванова.

По ее словам, на допросе обвиняемый рассказал, что в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование данного уголовного дела продолжается.