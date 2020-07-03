РИАМО - 3 июл. Вблизи деревни Борилово в подмосковном Богородском округе ввели в эксплуатацию производственно-складское здание, которое долгое время было недостроем, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В настоящее время с одноэтажного здания сняли статус недостроя. Общая площадь объекта составляет порядка 12 тысяч квадратных метров.

«Объект представляет собой одноэтажное здание, где расположены производственные и складские помещения. Кроме того, реализация объекта позволила создать 10 новых рабочих мест», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

За два с половиной года на территории Богородского городского округа был выявлен 61 объект незавершенного строительства, из них 26 самостроев. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 13 объектов, что составляет чуть более 21% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.