РИАМО - 3 июл. У коров у коров, которых полгода назад завезли в строящийся крупный животноводческий комплекс «Ступинская нива» в городском округе Ступино, родились первые телята, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Партию коров молочного направления – 3 тысячи голов молодняка крупного рогатого скота голштинской породы завезли в конце прошлого года. Сейчас это стадо стало увеличиваться. Телята здоровые и симпатичные», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Ступинская нива» входит в состав одного из ведущих агрохолдингов России «ЭкоНива-АПК». Сейчас строительная готовность инвестиционного проекта по созданию животноводческого комплекса на 3,6 тысячи коров и площадок для выращивания молодняка крупно-рогатого скота молочных пород на 5,1 тысячи голов составляет 40%.

В первую очередь были построены площадки под содержание молодняка. Также на объекте продолжается монтаж фундамента под ферму, родильное отделение, два коровника, на 50% установлены бетонные конструкции, ведутся работы по заливке полов и строительству лагун, производится разводка инженерных коммуникаций - водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Объем инвестиций, вложенный в строительство этого мясо-молочного хозяйства, составит 3,9 миллиарда рублей. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал этого года.