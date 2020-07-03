РИАМО - 3 июл. По итогам прошлого года подмосковные акционерные общества перечислят в региональный бюджет более 123 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Областные акционерные общества подвели итоги 2019 года и утвердили размеры дивидендов для перечисления в бюджет Московской области. Поступления в бюджет за прошедший финансовый год превысят 123,5 миллиона рублей», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что основная сумма поступит от трех крупных акционерных обществ – «Мособлвокзалы», «Мособлэнерго» и «Мособлгаз», 100% акций которых принадлежат Подмосковью.

Ежегодно акционерные общества перечисляют в областной бюджет не менее 50% от чистой прибыли по нетарифицируемым видам деятельности. Годом ранее сумма перечисленных дивидендов составила 103,8 миллиона рублей.