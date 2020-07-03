РИАМО - 3 июл. Компания «Инжкомцентр ВВД» из подмосковного Подольска заключила контракт на поставку электропечей в Германию на общую сумму 5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Мининвест Подмосковья оказывает содействие для выхода предприятий Московской области на экспорт. Субъектам предпринимательства, заинтересованным в продвижении своих товаров и услуг на зарубежный рынок сбыта, мы оказываем всестороннюю поддержку», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Она отметила, что Мининвест Подмосковья помогает бизнесменам в вопросах таможенного оформления грузов и возмещения экспортного НДС, а также в выборе формы ведения бизнеса за рубежом.

«Кроме того, исследуем экспортные возможности компании. Узнать подробно о мерах поддержки предприятий региона можно на инвестиционном портале Московской области invest.mosreg.ru», - добавила Егорова.

«Инжкомцентр ВВД» – старейший российский разработчик и производитель электрических и твердотопливных печей для саун и бань.