РИАМО - 3 июл. До конца 2020 года еще 29 домов отдадут под заселение по программе реновации в Москве, со старта программы под заселение уже передали 55 домов, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Таким образом, новое жилье по этой программе получили уже больше 17 тысяч жителей столицы.

«Сейчас в городе возводят более 170 домов, а около 90 - проектируют», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, распространение коронавируса не повлияло на строительство жилья по реновации, и Москва сможет выполнить программу в поставленные сроки.

В этом году планируется ввести до 700 тысяч квадратных метров жилья, а в 2021 – до 1 миллиона. По реновации в столице сносят малоэтажные здания.