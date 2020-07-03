РИАМО - 3 июл. Жительница столичного района Черемушки стала жертвой телефонных мошенников и лишилась более 500 тысяч рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел 30 июня.

«Пенсионерке позвонила неизвестная, представилась сотрудником банка и завладела реквизитами банковских карт, после чего совершила кражу денежных средств в сумме более 587 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Поняв, что стала жертвой злоумышленников, москвичка обратились в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.