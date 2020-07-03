РИАМО - 3 июл. Городские службы в Москве работают в режиме повышенной готовности из-за сильного ливня, в непогоду жителям столицы не стоит выходить на улицу без веской причины, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Сегодня вечером на столицу обрушился сильный ливень, который сопровождается порывами ветра и местами градом. В отдельных округах интенсивность осадков достигает 30 миллиметров, что соответствует трети месячной нормы», - сказал Бирюков.

Он призвал москвичей не выходить из дома без особой необходимости. Тем, кто находится на улице, следует быть внимательными и соблюдать правила личной безопасности. Нельзя укрываться от сильного дождя под деревьями, не следует парковать вблизи них свои машины.

Заммэра также отметил, что на улицах мегаполиса работают 300 аварийных бригад ГУП «Мосводосток», а также 270 единиц техники. Специалисты принимают все необходимые меры для оперативного устранения скоплений воды.

Бирюков добавил, что синоптики заранее предупредили столичные власти о непогоде, поэтому все службы были переведены в режим повышенной готовности.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Все они готовы оперативно выехать на место, если случится падение дерева, повреждение линий электропередачи, рекламных конструкций, кровли, дорожных знаков или указателей.

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