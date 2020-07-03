РИАМО - 3 июл. Московская областная аварийно-восстановительная служба регионального МинЖКХ переведена в режим повышенной готовности в связи с мощными ливнями в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В связи с погодными условиями и выпадением сверх дневной нормы осадков Московская областная аварийно-восстановительная служба переведена в режим повышенной готовности», - говорится в сообщении.

Специалисты МОС АВС в оперативном порядке провели ревизию насосного оборудования и подготовили его к бесперебойной работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что муниципальным властям и экстренным службам региона необходимо перейти в режим повышенной готовности из-за сильного ливня.