РИАМО - 3 июл. Владелец 8 гектаров сельхозземель в подмосковном Клину заплатил штраф в размере 1 миллиона рублей за зарастание участка борщевиком Сосновского, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

После оплаты штрафа нарушитель должен как можно быстрее начать обработку земель от борщевика, иначе ему грозит повторный штраф.

«Правообладатели сельхозземель должны использовать землю по назначению - осуществлять сельскохозяйственное производство, чтобы помочь развитию сельского хозяйства в регионе. Именно с этой целью налог и аренда земель сельхозназначения гораздо ниже, чем для земель других категорий. Правообладатели таких земель должны также следить за своими участками, применять меры по защите и сохранению почв», - сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

В зону риска по зарастанию борщевиком в первую очередь входят большие участки, предназначенные для сельского хозяйства. В борьбе с распространением сорняка участвуют земельные контролеры, которые проводят мониторинг участков.