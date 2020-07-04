РИАМО - 4 июл. Станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии столичного метрополитена закрылись для пассажиров до утра 7 июля, говорится в сообщении пресс-службы московской подземки.

Закрыть станции пришлось из-за ввода в строй оборотного тупика и его интеграции с действующей инфраструктурой подземки.

«В период закрытия станций на новом участке пути будут проведены работы по наладке оборудования автоматики и телемеханики движения поездов», — говорится в сообщении.

Кроме того, на станциях «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка» пройдет усиленная уборка и дезинфекция в пассажирской зоне и служебных помещениях.

Во время закрытия участка «красной» ветки компенсационные автобусы будут перевозить пассажиров от станции «Саларьево» до станции «Коммунарка».

Бесплатный маршрут автобуса КМ будет останавливаться у станций метро «Филатов Луг», «Прокшино» и «Ольховая». Интервал движения в выходные не превысит пяти минут, в понедельник − около минуты.

Также жители новой Москвы могут добраться до нужных мест с соседних линий метрополитена. Так, рейс №876к довезет пассажиров из поселения Московский до станции метро «Саларьево», рейс №878к будет курсировать до станции метро «Теплый Стан», №881к – до станции метро «Рассказовка». Найти место посадки в нужный автобус помогут сотрудники «Мосгортранса».