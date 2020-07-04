РИАМО - 4 июл. С субботы в России начали действовать поправки в главный закон страны, соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Поправки в Конституцию Российской Федерации <...> вступают в силу 4 июля 2020 года», - говорится в документе.

Текст Конституции РФ с внесенными поправками опубликуют на официальном интернет-портале правовой информации.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию прошло в России с 25 июня по 1 июля. За поправки проголосовали 77,92% жителей страны, против высказались 21,27% избирателей. Общероссийская явка на голосование составила 67,97%.