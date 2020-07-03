РИАМО - 3 июл. На Филевской линии московского метро восстановили движение поездов, которое ранее прекратилось из-за упавшего дерева, сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Вечером в пятницу из-за падения дерева на пути на Филевской линии прекратилось движение поездов от станции «Киевская» до станции «Багратионовская».

«Дерево убрано, движение на Филевской линии полностью восстановлено», - говорится в сообщении.