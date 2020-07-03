РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июл. В новой поликлинике на улице Воровского в городском округе Мытищи больше нет больных с коронавирусной инфекцией, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

«Много сообщений приходит по работе новой поликлиники на улице Воровского. Отвечаю, что больных с Covid-19 в этом лечебном учреждении больше нет. Понимаем, как сильно она востребована для населения этой части города. В настоящее время мы проводим в ней ряд мероприятий по обработке», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, здание поликлиники отмыли, теперь проведут дезинфекцию, потом снова учреждение отмоют, расставят оборудование и мебель.

«Как только получим экспертное заключение санэпидстанции, подадим документы на лицензирование», - добавил глава округа.

⠀

Он отметил, что когда все документы будут получены откроется долгожданная поликлиника для жителей микрорайонов 25 и 25А.

⠀

«Подумаем, как это сделать, возможно, предусмотрим торжественное открытие и пригласим гостей. Для нас это важный социальный объект. Готовились в него зайти совсем с другим сценарием, но жизнь так распорядилась, что поликлиника стала нужна под решение главной задачи – сохранить человеческие жизни. И это уже история данного лечебного учреждения. Такая необычная. Надеюсь на ваше понимание и терпение!» - заключил Азаров.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- C начала пандемии коронавирусной инфекции в России немного вырос уровень безработицы, сейчас он составляет чуть больше 6%.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко считает маловероятным возвращение к полноценной жизни в стране до февраля 2021 года.

«Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса», - сказал Мурашко в интервью «Интерфаксу».

- Зрителям российских кинотеатров придется носить маски и перчатки, по-прежнему будет обязательным соблюдение социальной дистанции. Также поситителей будут просить использовать бесконтактные способы оплаты.

Хотим узнать ваше мнение Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия? 31% Да, соскучился по походам в кино 31% Пока боюсь посещать людные места 31% Подожду, когда разрешат не надевать маску и перчатки 31% Нет, я и до пандемии редко ходил в кино Результаты

- Подмосковные кружки и секции возобновят работу 6 июля. Для безопасности обучающихся совместное пребывание в помещениях и на игровых площадках детей из разных секций будет исключено.

- За сутки в России зарегистрировали 6 718 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 298 больных. В Москве - 659.

- В Подмосковье еще 596 человек вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период после коронавируса выздоровели 37 398 пациентов

- Еще 1591 пациент в Москве вылечился после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 154839 человек

- Первые добровольцы, испытывающие вацину от Covid-19, чувствуют себя хорошо. Вакцинацию провели 18 июня в военном клиническом госпитале имени Бурденко.

- В Москве скончались еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3904 человека с Covid-19