РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июл. В новой поликлинике на улице Воровского в городском округе Мытищи больше нет больных с коронавирусной инфекцией, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.
«Много сообщений приходит по работе новой поликлиники на улице Воровского. Отвечаю, что больных с Covid-19 в этом лечебном учреждении больше нет. Понимаем, как сильно она востребована для населения этой части города. В настоящее время мы проводим в ней ряд мероприятий по обработке», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.
По его словам, здание поликлиники отмыли, теперь проведут дезинфекцию, потом снова учреждение отмоют, расставят оборудование и мебель.
«Как только получим экспертное заключение санэпидстанции, подадим документы на лицензирование», - добавил глава округа.
⠀
Он отметил, что когда все документы будут получены откроется долгожданная поликлиника для жителей микрорайонов 25 и 25А.
⠀
«Подумаем, как это сделать, возможно, предусмотрим торжественное открытие и пригласим гостей. Для нас это важный социальный объект. Готовились в него зайти совсем с другим сценарием, но жизнь так распорядилась, что поликлиника стала нужна под решение главной задачи – сохранить человеческие жизни. И это уже история данного лечебного учреждения. Такая необычная. Надеюсь на ваше понимание и терпение!» - заключил Азаров.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
3 ИЮЛЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- C начала пандемии коронавирусной инфекции в России немного вырос уровень безработицы, сейчас он составляет чуть больше 6%.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко считает маловероятным возвращение к полноценной жизни в стране до февраля 2021 года.
- Зрителям российских кинотеатров придется носить маски и перчатки, по-прежнему будет обязательным соблюдение социальной дистанции. Также поситителей будут просить использовать бесконтактные способы оплаты.
Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия?
- Подмосковные кружки и секции возобновят работу 6 июля. Для безопасности обучающихся совместное пребывание в помещениях и на игровых площадках детей из разных секций будет исключено.
- За сутки в России зарегистрировали 6 718 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 298 больных. В Москве - 659.
- В Подмосковье еще 596 человек вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период после коронавируса выздоровели 37 398 пациентов
- Еще 1591 пациент в Москве вылечился после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 154839 человек
- Первые добровольцы, испытывающие вацину от Covid-19, чувствуют себя хорошо. Вакцинацию провели 18 июня в военном клиническом госпитале имени Бурденко.
- В Москве скончались еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3904 человека с Covid-19
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии