РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июл. Жителям городского округа Красногорск напомнили, что нужно делать, если случайно получили ожог от сока борщевика, говорится в сообщении пресс-службы первой городской больницы.

«В травматологическом пункте Красногорской ГБ №1 в прошлом году было зафиксировано несколько случаев ожогов борщевиком, причем сильной степени. Пациенты обращались за медицинской помощью только после ухудшения состояния, когда волдыри разрастались до огромных размеров. В этом году случаи пока не зафиксированы, но врачи напоминают о мерах предосторожности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что если случайно дотронулись до борщевика, чтобы не возник дерматит, необходимо сразу же смыть сок растения с кожи с использованием мыла. Обработать пораженный участок антисептиком и средством против ожогов. Также следует принять антигистаминный препарат и обратиться в ближайшее медицинское учреждение или вызвать скорую помощь.

«Если сок борщевика попал в глаза, то возможна потеря зрения. Поэтому срочно необходимо промыть глаза холодной водой и немедленно вызвать скорую медицинскую помощь, - добавляется в материале.

Не стоит забывать, что пораженный участок нужно несколько дней защищать от попадания солнечных лучей.

Прокалывать волдыри от ожога борщевиком нельзя. Пигментные пятна после ожога соком ядовитого растения могут остаться на несколько месяцев.