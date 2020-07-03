РИАМО - 3 июл. Купить мороженое в Подмосковье можно в одном из 187 киосков, в числе которых как сезонные, так и круглогодичные объекты, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Больше всего нестационарных точек торговли мороженым в городских округах Коломенский, Богородский, Озеры и Чехов.

«Схемами размещения нестационарных торговых объектов, утвержденными муниципальными образованиями, предусмотрено 30 мест под размещение мобильных торговых объектов – так называемых тележек, 32 – под выносное холодильное оборудование. Остальные 125 объектов – специализированные киоски», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Более чем 70% киосков в регионе торгуют сладким десертом, произведенным на территории Московской области.