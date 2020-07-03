РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июл. С 6 июля в штатном режиме начнут работать муниципальные детские сады городского округа Мытищи, сообщила начальник управления образования муниципалитета Наталья Гречаная.

«Учреждения будут принимать детей в соответствии с утвержденными стандартами по организации работы образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование. По вопросу организации приема детей необходимо обращаться к руководителю дошкольного учреждения», - написала Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что с 1 июля идет доукомплектование. Информацию по свободным местам руководители детских садов предоставляют в отдел дошкольного образования еженедельно.

Также детские сады АО «Метровагонмаш» в Мытищах возобновляют полноценную работу.