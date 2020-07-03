РИАМО - 3 июл. Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении троих мужчин 1963 и 1982 годов рождения, обвиняемых в покушении на убийство по найму в Москве, сообщила РИАМО в пятницу старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

В 2017 году предполагаемый заказчик обратился к организатору преступной группы с предложением убить московского бизнесмена за 100 тысяч долларов. К преступлению злоумышленники готовились тщательно – в течении трех месяцев следили за бизнесменом, постоянно меняя машины.

«19 сентября 2017 года автомобиль обвиняемых, двигавшийся по проспекту Вернадского в Москве, сблизился с автомашиной потерпевшего, после чего один из соучастников, находясь на заднем сидении, произвел не менее 3 выстрелов из пистолета в сторону автомашины потерпевшего», - отметила Иванова.

Предприниматель получил огнестрельные ранения, но его удалось спасти.

Во время предварительного следствия обвиняемые постоянно меняли свои показания. Между тем, следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.