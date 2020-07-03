РИАМО - 3 июл. На Филевской линии московского метро временно нет движения поездов от станции «Киевская» до станции «Багратионовская» из-за упавшего на пути дерева, сообщается в официальном Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», - добавляется в сообщении.

Безопасности пассажиров ничего не угрожает, службы метрополитена работают над восстановлением движения.

Вечером в пятницу Москву накрыл мощный ливень. По прогнозу синоптиков, в столице может выпасть до половины от месячной нормы осадков.

Движение поездов восстановили на Филевской линии столичного метро>>