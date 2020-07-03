РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 июл. В подмосковных Котельниках возле ТРЦ «Мега Белая Дача» из-за дождя утонули два автомобиля, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

В пятницу в Котельниках идет сильный ливень.

«Между зданиями торгового центра «Мега Белая Дача» утонули два автомобиля. Они попали в большую лужу, образовавшуюся из-за сильного ливня», - сказал собеседник агентства.

На территории Подмосковья вечером в пятницу и предстоящей ночью будет идти сильный ливень, также прогнозируются шквалистый ветер, град и гроза.