РИАМО - 3 июл. Из-за сильного ливня, который идет в столице в пятницу вечером, бригады «Мосводостока» переведены в усиленный режим работы, сообщается в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства Москвы.

В некоторых районах мегаполиса интенсивность осадков достигает 30 миллиметров в час.

«Задействованы более 300 бригад специалистов и 270 единиц техники», - говорится в сообщении.

Вечером и ночью в городе может выпасть до половины от месячной нормы осадков.