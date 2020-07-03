РИАМО - 3 июл. Сотрудники железной дороги восстановили насыпь на участке Тушино-Павшино МЦД-2, ранее он был поврежден из-за сильного ливня, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.

Сильный ливень в пятницу вечером повредил насыпь на участке второго Московского центрального кольца.

«К месту были оперативно отправлены два вагона с щебнем. В 19:30 движение по второму пути открыто», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что из-за ухудшения погодных условий поезда на участке Тушино-Павшино МЦД-2 следовали с увеличенными интервалами по одному пути.