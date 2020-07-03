РИАМО - 3 июл. Сотрудники «Мособлэнерго» работают в режиме повышенной готовности из-за сильного дождя в Подмосковье, сообщается в Twitter-аккаунте компании.

«В связи с ухудшением погодных условий с 20:00 на всей территории обслуживания сетей АО «Мособлэнерго» введен режим повышенной готовности», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что муниципальным властям и экстренным службам региона необходимо перейти в режим повышенной готовности из-за сильного ливня.

На территории Подмосковья вечером в пятницу и предстоящей ночью будет идти сильный ливень, также прогнозируются шквалистый ветер, град и гроза.