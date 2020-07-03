РИАМО - 3 июл. Вечером в пятницу Москву накрыл мощный ливневый фронт, многие горожане оказались не готовы к такому разгулу стихии.

Как передает корреспондент РИАМО, в Северном округе столицы уже порядка 20 минут идет ливень. Оказались полностью затоплены 4-я Магистральная и 5-я Магистральная улицы, ливневая канализация здесь не справляется с потоками воды. Ее так много, что машины не могут проехать по дорогам.

Пешеходы скрылись от непогоды в магазинах, многие сели на автобусы, из-за чего в общественном транспорте образовалась давка. У многих пешеходов нет зонтов, люди оказались не готовы к такому удару стихии. По улице прохожие передвигаются бегом.

«Я пришел на работу, не знал, что будет дождь. Зонтика у меня нет, теперь остается только бежать со всех ног в метро», - сказал один из прохожих.

По словам корреспондента РИАМО, с крыши одного из кафе льются потоки воды, водосточная система здания оказалась не рассчитана на такой объем воды. В результате она переливается через край и льется сплошным потоком на тротуар.

Пользователи социальных сетей окрестили пятничный потоп в Московском регионе ветхозаветным. lana_rode пошутила, что под таким ливнем «все сахарные», а ShizzleMaNizzle пожаловался, что его чуть не унесло.

Слушайте, меня чуть не унесло, у нас опять ветхозаветный дождь стеной и шаровые молнии⚡ — ShizzleMaNizzle (@Shizzle2016) July 3, 2020

«Мини-море образовалось. Ливень смывает все следы», - написала larisadvoeglazova, приложив к записи фотографию затопленной дороги, которую пешеход пересекает вброд.

alisiya_ts опубликовала видео, как после удара стихии пассажирам пришлось вычерпывать воду из движущегося автомобиля.