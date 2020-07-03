РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июл. В микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска дворы и дороги сильно подтопило после прошедшего в пятницу вечером ливня, сообщил «РИАМО в Красногорске» очевидец.

«Микрорайон просто залило. Самое страшное творится на Спасской и Красногорском бульваре», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подобная ситуация возникает в микрорайоне не в первый раз.

«Нет ливневки, вся вода с нескольких улиц стекает к дому №5 по улице Егорова, где одна решетка. Сегодня еще от съезда с эстакады до перекрестка и у «Снежкома» залило», - пояснил очевидец.

На территории Подмосковья вечером в пятницу и ночью будет идти сильный ливень, также прогнозируются шквалистый ветер, град и гроза.