РИАМО - 3 июл. Движение поездов восстановили на втором Московском центральном диаметре и Рижском направлении Московской железной дороги после сбоя, произошедшего из-за ливня, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

Поезда следовали с увеличенными интервалами из-за сильного дождя в Москве.

«Движение на МЦД-2 и Рижском направлении восстановлено по обоим путям. Коллеги из МЖД устранили проблему, совместно прилагаем все усилия, чтобы сократить опоздания», - говорится в сообщении.

Вечером в пятницу в Москву пришел мощный ливень. Вечером и ночью в мегаполисе может выпасть до половины от месячной нормы осадков.