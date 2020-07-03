РИАМО - 3 июл. Муниципальным властям и экстренным службам в Подмосковье необходимо перейти в режим повышенной готовности из-за сильного ливня, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Дождь будет идти всю ночь, и нам нужно быть готовыми справиться с любыми его последствиями», - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.
Губернатор попросил жителей региона по возможности провести вечер пятницы дома, так как из-за непогоды на улице может быть опасно.
На территории Московской области вечером в пятницу прогнозируется сильный ливень со шквалистым ветром, градом и грозой.
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#Repost @andreyvorobiev (@get_repost) ・・・ Прошу глав и экстренные службы перейти в режим повышенной готовности. Дождь будет идти всю ночь, и нам нужно быть готовыми справиться с любыми его последствиями. Дорогие жители Подмосковья, пожалуйста, по возможности проведите этот вечер дома — на улице может быть опасно.
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