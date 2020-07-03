РИАМО - 3 июл. Муниципальным властям и экстренным службам в Подмосковье необходимо перейти в режим повышенной готовности из-за сильного ливня, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Дождь будет идти всю ночь, и нам нужно быть готовыми справиться с любыми его последствиями», - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Губернатор попросил жителей региона по возможности провести вечер пятницы дома, так как из-за непогоды на улице может быть опасно.

На территории Московской области вечером в пятницу прогнозируется сильный ливень со шквалистым ветром, градом и грозой.