РИАМО - 3 июл. С 6 по 12 июля на улице Радио в подмосковной Электростали пройдет социальная ярмарка «Ценопад», покупателям представят продукцию от производителей Московской области и соседних регионов, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«Как известно, «Ценопад» носит социальный характер и направлен на поддержку подмосковных производителей. Соответственно, и цены на представленную продукцию ниже в среднем на 15%, чем в других торговых объектах, в частности, в сетевых магазинах», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В категории «ценопадный продукт» будут представлены сезонные ягоды, чай, некоторые молочные и мясные продукты, колбасные изделия, мед – всего 29 наименований. Скидка на «ценопадные продукты» может достигать 70%.

На ярмарке будет организовано 40 торговых мест. Для безопасности покупателей будет нанесена разметка, на входе установят санитайзеры, все продавцы будут работать в масках и перчатках.

До конца года на территории Московской области запланировано провести еще 26 «Ценопадов».