РИАМО - 3 июл. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова проверила готовность объектов отдыха и досуга в регионе к приему посетителей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«С 25 июня по согласованию с Роспотребнадзором открылись все наши музеи, усадьбы, выставочные центры. Мы постепенно, очень осторожно начинаем туристический сезон, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер», - сказала Виртуозова.

В Королеве реализуется проект благоустройства территории Акуловского водоканала. Здесь будет создано общественное пространство, которое объединит центральную площадь, Сквер покорителей космоса, городской парк и стадион «Вымпел». Пешеходные и велодорожки протянутся почти на 10 километров. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе активно развивается велопрокат.

«Когда велосипед появляется в современном городе - это верный признак того, что городская среда уютная и комфортная. А уникальность нашего региона в том, что мы можем предложить прогулки на длинные дистанции в окружении самых разных природных ландшафтов», - добавила вице-губернатор.

Она уточнила, что 10-километровый маршрут в Королеве - это не первый и не последний такой проект в Подмосковье.

«Будем стремиться к тому, чтобы длинные живописные трассы появлялись во всех муниципалитетах», - отметила Виртуозова.

Троицким путем от Красной площади в Троице-Сергиеву лавру шли паломники и цари. В городах Пушкинского и Сергиево-Посадского городских округов сохранилось множество артефактов, которые притягивают миллионы любителей культуры, искусства, истории. На сегодняшний день усадьба Мураново - центр движения славянофилов, Абрамцево - кладовая русского искусства, ризница Троице-Сергиевой лавры - сакральный центр православия.

«Мы готовы предложить жителям Подмосковья разнообразные формы проведения досуга – для тех, кто любит искусство, вкусно поесть, активный отдых или просто погулять. Очень хотим, чтобы к нам приезжало как можно больше гостей из других регионов и стран. Мы продолжаем благоустраивать наши города - все проекты уникальны, каждый город абсолютно не похож друг на друга», - подчеркнула Виртуозова.

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