РИАМО - 3 июл. Дипломы по специальности «Овощевод закрытого грунта» впервые выдали выпускникам аграрного колледжа в Электростали, дипломы вручались в торжественной обстановке, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Дипломы выпускникам по специальности «Овощевод закрытого грунта» выдавали впервые. Эту новую специальность получили 24 студента колледжа», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он подчеркнул, что появление нового направления в колледже было необходимо из-за того, что в регионе с каждым годом увеличивается количество тепличных хозяйств, которые нуждаются в квалифицированных кадрах.

«Факультет с обучением профессии овощевода защищенного грунта был образован в колледже Электростали четыре года назад и быстро набрал популярность. Сегодня этой профессии здесь обучается 125 студентов. Главное то, что студенты проходят практику, а летом и по окончании колледжа имеют возможность временного трудоустройства на базе агропредприятий Подмосковья», - отметил Разин.

Выпускников также поздравили сотрудники агрокомплекса «Иванисово». Они выразили благодарность руководству и педагогическому составу колледжа за качественную подготовку специалистов и выразили надежду, что ребята придут работать на городские сельхозпредприятия.

На сегодняшний день многие выпускники уже смогли найти для себя работу рядом с домом. Так, шесть ребят работают в грибном комплексе «Богородские овощи», трое - в агрокомплексе «Иванисово».

Еще семь человек решили попробовать свои силы в получении высшего агрономического образования. Они будут поступать в Российский аграрный университет имени К.А.Тимирязева.