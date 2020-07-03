РИАМО - 3 июл. В Москве в районе Ивановское вблизи дома 93 по Зеленому проспекту в этом году введут жилой дом для переселения по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время завершено бетонирование конструкций дома, установка окон и возведение наружных и внутренних стен здания, завершаются работы по устройству внутренних инженерных систем, ведутся работы по устройству кровли, фасадные работы, прокладка наружных инженерных сетей», – сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет состоять из двух секций. Фасады здания облицуют керамогранитом и Rock-панелями, на них установят короба под кондиционеры.

Новостройка рассчитана на 231 квартиру (однокомнатных – 84, двухкомнатных – 126, трехкомнатных – 21). Общая площадь квартир в жилом доме составит более 12 000 квадратных метров.