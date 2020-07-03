РИАМО - 3 июл. В этом году в Московской области начали работу 127 специализированных объектов нестационарной торговли по продаже кваса, места размещения торговых точек определены органами местного самоуправления, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В Подмосковье работает 42 киоска и 85 объектов мобильной торговли. В данных точках помимо кваса жители могут приобрести и другие прохладительные напитки – газированную воду, соки. Наибольшее количество точек по реализации кваса расположены в городских округах Богородский, Красногорск и Балашиха», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

На сегодняшний день в данных торговых точках можно купить не только традиционный хлебный квас, а также плодово-ягодный, рисовый, из березового сока, белый, с хреном, из чистотела, без хлебной закваски.

Литр кваса гостям и жителям Подмосковья обойдется от 40 до 200 рублей.

При приобретении освежающего летнего напитка нужно обратить внимание на дату розлива (срок годности нефильтрованного кваса составляет 48 часов), наличие ярлыка с полной информацией о продукте, внешний вид продавца (на нем должны быть надеты халат или фартук, головной убор, маско и перчатки). Кроме того, свежий квас должен пениться.

А желающим выбрать негазированный квас нужно слегка встряхнуть бутылку и посмотреть на характер пены. Искусственно газированный напиток будет пениться сильнее, пузырьки в нем мельче и быстро пропадают после прекращения тряски. В квасе натурального брожения пузырьки пены будут чуть крупнее и держаться будут дольше.

А если купленный квас не пенится совсем, то в нем не соблюдена требуемая ГОСТом норма двуокиси углерода, и следует остановить свой выбор на другом продукте.

Также в квасе не должно быть осадка. Он может быть только в неосветленном нефильтрованном квасе, а в других сортах наличие осадка говорит о том, что производитель нарушил технологии изготовления продукта.

Перед покупкой кваса осмотрите точку продаж. Отдавайте предпочтение квасным точкам под тентом. Необходимо обратить внимание на одноразовую посуду - она должна храниться в фабричной упаковке. Также должна быть организована разметка, обеспечивающая расстояние не менее 1,5 метра между покупателями.

«Согласно правилам продажи, по первому требованию покупателя продавец обязан предоставить интересующего его информацию относительно качества и безопасности товара, включая сопроводительную документацию, подтверждающую соблюдение сроков реализации», - заключил Разин.