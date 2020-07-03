РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. В подмосковных Люберцах после дождя затопило двор дома №1Б на Смирновской улице, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец.
В пятницу в Люберцах прошел сильный ливень.
«Затопило двор дома №1Б на Смирновской улице Люберец. Тут образовалось настоящее озеро, воды много», - сказал очевидец.
Он добавил, что лужа заняла собой весь двор.
Получить оперативный комментарий администрации округа по данному факту на момент публикации не получилось.
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