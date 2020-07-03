РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. В подмосковных Люберцах после дождя затопило двор дома №1Б на Смирновской улице, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец.

В пятницу в Люберцах прошел сильный ливень.

«Затопило двор дома №1Б на Смирновской улице Люберец. Тут образовалось настоящее озеро, воды много», - сказал очевидец.

Он добавил, что лужа заняла собой весь двор.

Получить оперативный комментарий администрации округа по данному факту на момент публикации не получилось.