РИАМО - 3 июл. Президент России Владимир Путин позвонил ММА-бойцу Хабибу Нурмагомедову и выразил ему глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца, сообщает Федеральное агентство новостей.

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап умер в пятницу в больнице. Ему было 57 лет.

Абдулманап Нурмагомедов - заслуженный тренер России. Он также тренировал своего сына Хабиба.

Хабиб Нурмагомедов - российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легком весе.