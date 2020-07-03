С 4 по 6 июля в Москве будут закрыты четыре станции Сокольнической линии метро. Для пассажиров запустят бесплатные компенсационные автобусы, для которых будут выделены дополнительные полосы на дорогах. О том, какие альтернативные маршруты предлагают жителям столицы и какие ограничения ждут автомобилистов, читайте в материале РИАМО.

Какие станции и на сколько закроют

Станции метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» внизу Сокольнической линии закроют для пассажиров с 4 по 6 июля включительно, чтобы ввести в обращение новый оборотный тупик.

Также планируется провести масштабную уборку и дезинфекцию станций.

В обычном режиме станции заработают 7 июля в 05:30.

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Компенсационные автобусы

Для пассажиров Сокольнической линии разработаны альтернативные варианты передвижения на наземном общественном транспорте.

Бесплатный компенсационный автобусный маршрут КМ будет курсировать от станции «Саларьево» до «Коммунарки» с остановками у станций «Прокшино», «Филатов Луг», «Ольховая» с 05:30 до 02:00. В выходные дни вместительные автобусы будут ходить с интервалом не более 5 минут, а в понедельник транспорт придется ждать всего около минуты.

Также у жителей поселка Московский будет возможность добраться до станции «Саларьево» и соседних веток метро.

Автобус №876к доставит пассажиров до станции метро «Саларьево» Сокольнической ветки, на автобусе №878к можно будет доехать до станции метро «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии, а на №881к – до станции метро «Рассказовка» Солнцевской ветки.

Также планируют увеличить число автобусов на маршрутах №882 и №895к, которые следуют от конечной станции метро «Коммунарка» до станции метро «Теплый Стан».

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Ограничения на дорогах

Закрытие участка «красной» ветки метрополитена коснется и автомобилистов, так как часть полос выделят для движения компенсационного общественного транспорта. Также изменения ждут водителей такси, которые временно будут ездить в основном потоке машин.

Так, 7,8 километров выделенных полос организуют на подъездной дороге к разворотной площадке «Саларьево», на участке автодороги Солнцево – Бутово – Видное между Киевским и Калужским шоссе, а также на дублере Калужского шоссе.

Для организации проезда автобусов будет ограничено движение по одной из полос дублера автодороги Солнцево — Бутово — Видное перед Проектируемым проездом № 907, а также по одной из полос Проектируемого проезда № 905.

Кроме того, будет запрещена парковка на участке Саларьевской улицы от Проектируемого проезда № 905 до автодороги Солнцево — Бутово — Видное.

Также не получится проехать на территорию ТЦ «Саларис» – второй съезд с эстакады от Родниковой улицы закроют.

Водителям стоит заранее строить маршруты и следовать указаниям навигатора.