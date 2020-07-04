РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 июл. Дополнительная площадка кинопаркинга заработает на территории торгового центра «СтройПарк» в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи в субботу, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Работу летнего кинотеатра на парковке ТРЦ «Глобус», который начал свою работу в начале июня, продлили из-за большого спроса жителей Балашихи. Показы проходят по вечерам в пятницу, субботу и воскресенье. В репертуаре – новинки кинопроката и мировой классики.

«Дополнительную площадку откроют на территории торгового центра «СтройПарк» в микрорайоне Саввино. 4 июля там покажут новинку 2020 года – приключенческий триллер режиссера Егора Кончаловского «На луне», – говорится в сообщении.

На новой площадке проекта «Кинопаркинг» состоится творческая встреча с кинорежиссером Кончаловским. Режиссер расскажет о своей новой работе, вышедшей на большие экраны страны в 2020 году, и поделится творческими планами.

Кинорежиссер уже не раз становился гостем проекта «Летний кинотеатр» в парках Московской области. В предыдущие годы его творческие вечера порадовали жителей Шатуры, Реутова, Жуковского и Раменского.

Начало сеанса в 21:45. Приезжайте заранее, чтобы занять лучшие места. Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+.

ТРЦ «Стройпарк» расположен в микрорайоне Саввино на улице Пригородной, 92.