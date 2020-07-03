РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 3 июл. В налоговой инспекции подмосковного Красногорска возобновят прием граждан в обычном режиме с 6 июля, говорится в сообщении пресс-службы ИФНС России по городу Красногорску.

«ИФНС России по городу Красногорску Московской области сообщает, что с 6 июля 2020 года прием и обслуживание налогоплательщиков в операционном зале будет осуществляться в обычном режиме», – говорится в сообщении.

График работы ИФНС: понедельник и среда – с 9:00 до 18:00, вторник и четверг – с 9:00 до 20:00. В пятницу инспекция работает до 16:45. Суббота и воскресенье – выходные дни.

«На основании рекомендаций Роспотребнадзора, убедительная просьба соблюдать правила ношения средств индивидуальной защиты (маски и перчатки), а также соблюдать социальную дистанцию до 2-х метров», – заключается в материале.