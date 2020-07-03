РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 июл. В подмосковных Котельниках за минувшие две недели заменили крепления у 13 торшеров на пешеходной дорожке у ГСК, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В период с 22 июня по 2 июля в рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту линий наружного освещения на территории горокруга Котельники обслуживающей организацией «НОРЕНС Групп» были восстановлены крепления 13 торшеров уличного освещения с закладными по пешеходной дорожке вдоль ГСК «Радар» и выполнены ремонтные работы в ЩУНО по улицам Большая Колхозная и Яничкин проезд», - говорится в сообщении.

Также были проведены ревизия и профилактические мероприятия по устранению провисания проводов воздушных линий электропередачи, опиловка деревьев на улицах Малая Колхозная, Большая Колхозная и микрорайоне Ковровый в районе школы №2. Кроме того, произведен ремонт 11 светильников в микрорайоне Белая Дача у домов №№10, 12, 11 и замена четырех светильников у домов №№9, 10 на улице Новая и №№20, 21 в микрорайоне Ковровый.