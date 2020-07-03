РИАМО - 3 июл. В Можайском городском округе в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» возведут новую школу на 275 мест, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Ранее в рамках масштабной работы по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий в Можайском городском округе снесли здание Тропаревской средней школы.

«На месте демонтированного здания, на улице Школьная осуществляется строительство нового объекта образования на 275 мест. <...> По окончанию работ нулевого цикла строители приступят к возведению монолитного железобетонного каркаса здания, наружных и внутренних стен и перегородок», - рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству области Владислав Гордиенко.

Проект предусматривает оборудование учебных кабинетов с возможностью организации фронтальных и групповых занятий. Также в школе разместятся лаборатории и мастерские, актовый зал на 150 мест, два спортивных зала, обеденный зал, библиотечно-информационный центр с книгохранилищем, помещения групп продленного дня.

«Здание школы имеет трехчастную композицию с выразительным силуэтом. Цветовое решение фасадов подчеркивает особенности сложной объемной композиции, выделяя в структуре здания крупные элементы и акценты в виде межоконных перебивок. Блоки связывают рекреационные зоны, позволяющие сформировать интересное и комфортное для детей пространство», - отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

По ее словам, особенностью планировки станет многоплановое зонирование и трансформируемость помещений и мебели, которые дают учителям возможность проводить занятия различного формата.

Школа будет построена с соблюдением требований доступности для маломобильных групп населения — предусмотрены пандус и лифт.

На территории спроектирован стадион с беговыми дорожками и многофункциональные спортивные площадки для разновозрастных групп учащихся. Также запланировано озеленение участка: посадка деревьев и кустарников, устройство газонов.