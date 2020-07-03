РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июл. Движение транспорта ограничат на три дня на перекрестке улиц Геологов и Транспортной в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска с 6 июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«С 6 июля на 3 дня будет ограничено движение транспорта на перекрестке автомобильных дорог «Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Транспортная» и «Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Геологов» в связи с устранением последствий аварии на газопроводе», - говорится в сообщении.

В связи с этим будет изменена схема движения маршрута №833К.