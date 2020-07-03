РИАМО - 3 июл. Заместитель министра науки и высшего образования России Марина Лукашевич была задержана в пятницу по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

«В рамках расследования хищения 40 миллионов рублей задержана Лукашевич и чиновник Россотрудничества Михаил Попов. Тверской суд Москвы сегодня изберет им меру пресечения», - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

МВД просит суд арестовать замглавы Минобрнауки РФ Лукашевич по данному делу.

В 2016 году руководитель одной из фирм заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах российского министерства образования и науки РФ, работы были оплачены. Но компания не выполнила взятые на себя обязательства.

При этом заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям заключенных договоров. Приемку работ проводил сообщник подозреваемой, которая занимала руководящую должность в Минобрнауки.