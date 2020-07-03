РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 июл. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин поблагодарил за помощь в борьбе с коронавирусом предпринимателей округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сегодня от себя лично и от всего нашего города выразил благодарность тем, кто ничего не ожидая взамен, приходил на помощь другим людям, нашим предпринимателям», - сказал Жигалкин.

Он добавил, что не только медики, волонтеры и соцработники - герои в истории борьбы с коронавирусом. Ситуация сплотила жителей и пробудила такие чувства, как отзывчивость, забота, внимание к другим людям. В Котельниках активно включились в помощь жителям предприниматели. Они оказывали спонсорскую поддержку в изготовлении масок, покупке продуктовых наборов и даже лично доставляли эти наборы.