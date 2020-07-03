РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 июл. На Кузьминской улице подмосковных Котельников заделали ямы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Сотрудники МБУ «Спецтранс» накануне у домов №№31 и 15 на улице Кузьминской провели подготовку дорожного покрытия к ямочному ремонту. А уже сегодня (3 июля - ред.) был произведен сам ямочный ремонт по данным адресам при помощи специализированной техники», - говорится в сообщении.

Работники ООО УК «Успех» продолжают работы по благоустройству придомовых территорий, были произведены работы по покраске лавочек у входов в подъезды, а также по устранению вандальных надписей на стенах входов в подвальные помещения.