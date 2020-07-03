РИАМО - 3 июл. Депутат Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Фетисов и глава Ленинского городского округа Алексей Спасский встретились с футболистами местного клуба «Металлург-Видное», побывали на тренировке, пообщались с игроками, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Футбольный клуб в июне прошел лицензирование РФС на допуск к участию в играх Профессиональной футбольной лиги и Кубка России в сезоне 2020/21. Как отмечает руководство клуба, для их успешного старта большую роль сыграла поддержка администрации округа: команде на безвозмездной основе была предоставлена возможность тренироваться на муниципальном стадионе «Металлург».

«Наша общая задача сейчас - закрепиться в турнирной таблице ПФЛ, а уже со следующего сезона – рвануть. Со своей стороны, будем продолжать помогать нашим футболистам», - сказал Спасский.

Фетисов пожелал игрокам удачи и отметил, что «главное, чтобы мальчишки всего округа могли на вас равняться».